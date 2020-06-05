Мечети Санкт-Петербурга открылись с 5 июня, но только для пятничных молитв

5 Июнь 2020 2020-06-05T21:29:13+03:00

С 5 июня 2020 года в Санкт-Петербурге после карантина открылись мечети. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Мечети Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, вслед за православными храмами, открылись в Северной столице с 5 июня 2020 года. Муфтий и губернатор пришли к единому мнению, что пока мусульманам можно совершать только молитвы по пятницам (джума-намаза). Пускать внутрь мечетей и молельных домов будут до 50 человек.

- Между верующими должно быть минимум 1,5 метра. Вход в мечеть и на прилегающую территорию возможен исключительно с индивидуальными молитвенными ковриками и защитными масками и перчатками. Вход посетителей начнется за 10 минут до начала молитвы. Омовение необходимо совершить заранее – дома, - говорится на сайте духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России.

Добавим, что заработал и буддийский храм у станции метро «Старая Деревня», но также с ограничениями по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU