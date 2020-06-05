2020-06-05T22:48:49+03:00
Общество

Смольный объявил об открытии непродовольственных магазинов в Санкт-Петербурге

С 8 июня разрешат работать всем магазинам, чьи площади не больше 400 квадратных метров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины, но при соблюдении важных условий.В Санкт-Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины, но при соблюдении важных условий.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Долгожданные коронавирусные послабления приняли в Смольном, разрешив работать непродовольственным магазинам с 8 июня. Главное условие, чтобы площадь торгового помещения не превышала 400 квадратных метров. Торговым центрам, к слову, посоветовали не радоваться раньше времени – в них магазины все еще останутся закрытыми, поскольку именно в ТЦ есть вероятность массового скопления людей, что опасно во время пандемии.

- Разрешается работа непродовольственных магазинов с площадью торгового зала не более 400 кв.м. Также необходим отдельный уличный вход для посетителей. Внутрь магазина разрешается пускать людей с учетом социальной дистанции – не больше 1 человека на 4 кв.м. Примерочные зоны должны быть закрыты, - сообщает пресс-служба Смольного.

В новом постановлении губернатора Санкт-Петербурга есть еще множество послаблений. Подробный список новых мер, касающихся работы магазинов, «Комсомолка» публиковала отдельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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