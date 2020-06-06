Милонов пришел в ярость от депутата, который выругался матом с трибуны ЗакСа Санкт-Петербурга

6 Июнь 2020 2020-06-06T00:22:46+03:00

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Виталия Милонова сильно разозлил коллега по «Единой России» Андрей Васильев. Как утверждает эксцентричный депутат Госдумы, его однопартиец посмел выругаться с трибуны Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в среду 3 июня. Милонов считает, что такое поведение дискредитирует власть. Свои эмоции он высказал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM.

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- Мой коллега по «Единой России», выступая с трибуны ЗакСа, ругается матом. Да кто ж тебя вообще породил, кто туда пустил?! Устроили срач из-за того, что им что-то там недодали. Глава плохой, глава такой-сякой… Вы что ж за девки-то такие? Розовые трусы наденьте! Таких матершинников нужно гнать из партии! – выпалил Виталий Милонов в радиоэфире на всю Северную столицу.

Напомним, ранее депутат Госдумы потребовал властей России срочно отменить все запреты по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU