Милонов пришел в ярость от депутата, который выругался матом с трибуны ЗакСа Санкт-Петербурга
Виталия Милонова сильно разозлил коллега по «Единой России» Андрей Васильев. Как утверждает эксцентричный депутат Госдумы, его однопартиец посмел выругаться с трибуны Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в среду 3 июня. Милонов считает, что такое поведение дискредитирует власть. Свои эмоции он высказал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM.
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- Мой коллега по «Единой России», выступая с трибуны ЗакСа, ругается матом. Да кто ж тебя вообще породил, кто туда пустил?! Устроили срач из-за того, что им что-то там недодали. Глава плохой, глава такой-сякой… Вы что ж за девки-то такие? Розовые трусы наденьте! Таких матершинников нужно гнать из партии! – выпалил Виталий Милонов в радиоэфире на всю Северную столицу.
Напомним, ранее депутат Госдумы потребовал властей России срочно отменить все запреты по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU