Число тестирований на коронавирус в Санкт-Петербурге выросло до 22,5 тысяч человек за сутки
Число обследований на коронавирус в Санкт-Петербурге порадовало новым рекордом. За минувшие сутки в Северной столице провели тестирование сразу 22479 человек. Таких внушительных показателей ранее не фиксировали.
Сейчас под наблюдением медиков находятся 4437 петербуржцев и гостей города. Из них 230 человек лежат в обсерваторе, 910 – на самоизоляции, а 3297 пациентов – контактные.
За прошедший день специалисты обработали 1094 вызова, поступивших на горячую линию по вопросам, связанным с COVID-19. О прибытии из-за границы сообщил 31 человек.
- Также от петербуржцев на горячую линию 8-800-200-34-11 пришло 136 обращений на оказание помощи волонтерами. Сейчас в городе насчитывается 4398 добровольцев, - добавляют в пресс-службе Смольного.
Напомним, что с 8 июня в городе наконец-то откроются многие непродовольственные магазины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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