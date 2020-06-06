Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года: 347 заболели и 55 умерли
За минувший день количество заболевших COVID-19 в России вновь увеличилось. Добавились 8855 человек. Новых случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года выявлено сразу 347. К сожалению, умершими от опасной инфекции признаны еще 55 человек. Интенсивность инфицирования чуть понижается. Напомним, что власти Северной столицы уже официально признали выход на плато по инфекции.
- Еще 374 человека заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге. С начала пандемии зарегистрировано уже 18196 случаев, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.
Количество смертей от COVID-19 достигло отметки в 246 человек. Выздороветь от опасной инфекции с начала пандемии смогли уже 7462 горожанина.
Добавим, что в Ленобласти за минувшие сутки коронавирусом заразился еще 51 человек, а 1 пациент скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU
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