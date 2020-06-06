2020-06-06T11:02:37+03:00
Происшествия

Мать троих детей и ее юный любовник спрыгнули в Неву с Володарского моста

Мать троих детей и ее юный любовник спрыгнули в Неву с Володарского моста
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Стало известно, что с Володарского моста спрыгнули не две девушки, а многодетная мать и ее любовник.Стало известно, что с Володарского моста спрыгнули не две девушки, а многодетная мать и ее любовник.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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«Комсомолка» получила информацию от источника в правоохранительных органах о том, что 5 июня с Володарского моста спрыгнули не две девушки (как сообщали ранее очевидцы), а 30-летняя многодетная мать вместе со своим юным любовником. Оба являются жителями Узбекистана. Из воды достали пока только мать троих детей. Она лежит в НИИ скорой помощи с переохлаждением и в тяжелом состоянии.

Точная причина их поступка до сих пор не установлена. Однако дядя пропавшего парня заверяет, что его погубил роман с взрослой дамой. Он рассказал, что племянник состоял в отношениях с замужней женщиной, у которой было три ребенка. Естественно, муж был в гневе, когда узнал о таком «сюрпризе».

- Родственник предполагает, что из-за боязни «суда» от супруга они и могли спрыгнуть с моста. Молодому человеку 19 лет. В первый день поисков его не нашли. 6 июня специалисты вновь будут исследовать Неву, - добавил осведомленный источник.

Также очевидцы происшествия добавили, что один из спрыгнувших пытался помочь другому в воде, но затем пропал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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