Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 6 июня 2020 года: прибавился еще 51 человек, один скончался

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:23:23+03:00

"Комсомолка" собрала последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 6 июня 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 6 июня 2020 года

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Общее число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 6 июня 2020 года пополнилось еще 51 человеком. Это гласит утренняя статистика федерального Оперативного штаба по коронавирусу.

- По состоянию на 10:35 утра в Ленинградской области опасную инфекцию нашли у 51 человека. Общее число пациентов с диагнозом COVID-19 с начала пандемии составило 3137 человек, - сообщает информационный центр Оперштаба.

К сожалению, еще 1 человек скончался от опасной инфекции. Его смерть официально включили в общую статистику. Теперь в Ленобласти 18 человек, умерших от COVID-19. Количество выздоровевших от коронавируса составило уже 2139 человек. Значит, две трети заболевших в регионе уже успешно поправили свое здоровье.

Напомним, ранее Выборгский район Ленобласти перешел из "красной зоны" ограничений в "желтую".

ИСТОЧНИК KP.RU