Магазинам одежды, автосалонам и стройкомпаниям разрешили работать в Санкт-Петербурге

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:11:44+03:00

Стало известно, каким магазинам можно работать в Санкт-Петербурге с 8 июня 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для этого им надо строго следовать ряду санитарных условий

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С понедельника 8 июня в Санкт-Петербурге официально разрешено работать непродовольственным магазинам с площадью зала не больше 400 «квадратов», а также стройкомпаниям и автомобильным салонам. Но вдохнуть полной грудью не получится ни посетителям, ни владельцам торговых мест.

- От непродовольственных магазинов требуется отдельный уличный вход для посетителей при условии одновременного присутствия внутри не более 1 человека на 4 кв.м. и закрытых примерочных зон. Застройщикам и автосалонам разрешается работать только по предварительной записи, не допуская скоплений людей в торговом помещении, - оповестили в пресс-службе Смольного.

Напомним, «Комсомолка» подробно писала обо всех условиях, которые придется соблюдать открывшимся непродовольственным магазинам. Например, в автосалонах под запретом остались тестовые поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU