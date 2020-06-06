Милота дня: Нерпенок, спасенный из Ладоги, сосет лапку, скучая по матери

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:58:42+03:00

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Милый нерпенок, спасенный неравнодушными петербуржцами из Ладоги, стал постоянно сосать ласту, вспоминая свою маму. Очаровательную новость сообщили сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы, которые сейчас выхаживают малыша по имени Шлиссик. Совсем скоро и у него будет свой выпускной, как ранее у юных тюленчиков, отправившихся обратно в Финский залив.

Малышу уже не терпится на свободу. Фото: vk.com/sealrescue

- Несмотря на приветливость и дружелюбное отношение к нам, уже понятно, что Шлиссик точно не будет вторым Крошиком. Он уже чувствует себя достаточно самостоятельным, на ручки не лезет, а от незнакомого человека прячется в воде под полочкой и следит за обстановкой через щели. И это очень хорошо! – рассказывают специалисты.

В Фонде добавляют, что привычка присосаться к чему годно остается у множества питомцев их центра реабилитации. Некоторые из нерпят и тюленят потеряли связь с матерью спустя день-два после рождения и немного тоскуют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/783462" frameborder="0"></iframe> Нерпенок из Санкт-Петербурга мило сосет ласту, скучая по матери.Видео: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU