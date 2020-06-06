2020-06-06T14:58:42+03:00
Дом. Семья

Милота дня: Нерпенок, спасенный из Ладоги, сосет лапку, скучая по матери

У подросшего малыша сохранилась новорожденная привычка [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нерпенка, мило сосавшего свою лапку, заметили ветеринары. Фото: vk.com/sealrescueНерпенка, мило сосавшего свою лапку, заметили ветеринары. Фото: vk.com/sealrescue
Изменить размер текста:

Милый нерпенок, спасенный неравнодушными петербуржцами из Ладоги, стал постоянно сосать ласту, вспоминая свою маму. Очаровательную новость сообщили сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы, которые сейчас выхаживают малыша по имени Шлиссик. Совсем скоро и у него будет свой выпускной, как ранее у юных тюленчиков, отправившихся обратно в Финский залив.

Малышу уже не терпится на свободу. Фото: vk.com/sealrescue

Малышу уже не терпится на свободу. Фото: vk.com/sealrescue

- Несмотря на приветливость и дружелюбное отношение к нам, уже понятно, что Шлиссик точно не будет вторым Крошиком. Он уже чувствует себя достаточно самостоятельным, на ручки не лезет, а от незнакомого человека прячется в воде под полочкой и следит за обстановкой через щели. И это очень хорошо! – рассказывают специалисты.

В Фонде добавляют, что привычка присосаться к чему годно остается у множества питомцев их центра реабилитации. Некоторые из нерпят и тюленят потеряли связь с матерью спустя день-два после рождения и немного тоскуют.

Нерпенок из Санкт-Петербурга мило сосет ласту, скучая по матери.Видео: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года: людей гораздо меньше, чем в будни
Рекордно длинная пробка на КАД образовалась в субботу 6 июня
Милота дня: Нерпенок, спасенный из Ладоги, сосет лапку, скучая по матери
Студенты из Марокко перевернулись в «Пежо» на улице Савушкина
Цыганки обокрали 88-летнюю пенсионерку из Гатчины, представившись газовщиками
Комздрав объяснил резкий рост смертей от коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге
Магазинам одежды, автосалонам и стройкомпаниям разрешили работать в Санкт-Петербурге
Пенсионер убил родственника ради наследственной квартиры в Санкт-Петербурге
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 6 июня 2020 года: прибавился еще 51 человек, один скончался
Мать троих детей и ее юный любовник спрыгнули в Неву с Володарского моста
Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года: 347 заболели и 55 умерли
Число тестирований на коронавирус в Санкт-Петербурге выросло до 22,5 тысяч человек за сутки
Юный мотоциклист с подружкой пустились в бега от ДПС по всему Невскому району
Петербуржцев поздравили с днем рождения Пушкина и пригласили на онлайн-торжества
Погода на 6 июня 2020 года в Санкт-Петербурге: тепло, но с дождиком
Заключен госконтракт на проект ликвидации полигона «Красный бор» в Ленобласти
У СКА сменился главный тренер
Бездомного путешественника арестовали за рисунки свастики в центре Санкт-Петербурга
Милонов пришел в ярость от депутата, который выругался матом с трибуны ЗакСа Санкт-Петербурга
Ребенок пострадал в жестком ДТП на Петрозаводском шоссе
Краснокнижных сов, целый год лечившихся от травм, выпустили в природу в Санкт-Петербурге
Смольный объявил об открытии непродовольственных магазинов в Санкт-Петербурге
Следком возбудил уголовное дело из-за теплицы за 1 млн рублей, купленной для интерната в Ленобласти