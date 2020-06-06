2020-06-06T16:29:20+03:00
Общество

Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года: людей гораздо меньше, чем в будни

«Комсомолка» узнала индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мы узнали индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года.Мы узнали индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 6 июня 2020 года вполне радует. На улице по-прежнему очень много людей. Однако, по данным «Яндекса», на 16:00 показатель составил 2,4 балла из возможных 5, что уже гораздо лучше, чем 0,9 балла в недавний будний день, неотличимый от заурядного дня до начала пандемии.

- Вчера по итогам дня индекс самоизоляции составил 1,4 балла, это на 0,9 балла больше, чем в среднюю пятницу до распространения коронавируса. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,5 балла. То есть изменения в Санкт-Петербурге заметнее, чем в среднем в других крупных городах, - отметили в «Яндексе».

Добавим, что индекс самоизоляции может окончательно рухнуть с 8 июня, когда в Северной столице заработают непродовольственные магазины, а также автосалоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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