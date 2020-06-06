Смольный выделил 64 млн рублей на покупку техники для МЧС

6 Июнь 2020 2020-06-06T19:40:34+03:00

Санкт-Петербург закупит около 50 единиц техники для МЧС на 64 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Власти Санкт-Петербурга выделят в 2,5 раза больше денег на покупку техники для подразделений МЧС, чем в 2019 году. Об этом стало известно из рабочей встречи губернатора Александра Беглова с министром МЧС России Евгением Зиничевым. Вскоре в расположение спасателей поступят новые машины.

- В 2020 году из городского бюджета на эти цели выделено 63,6 миллиона рублей. Будет закуплено порядка 50 единиц техники, в том числе 33 единицы пожарно-технического оборудования, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

С начала 2020 года в Северной столице, слава богу, не произошло никаких чрезвычайных ситуаций. Сейчас сотрудники МЧС активно помогают городу бороться с коронавирусом. Основную пользу пожарные приносят благодаря дезинфекции социально-значимых объектов – вокзалов, больниц, школ, университетов.

Напомним, до 14 июня в Санкт-Петербурге действует противопожарный режим, запрещающий горожанам посещать лес и лесопарки.

ИСТОЧНИК KP.RU