2020-06-06T19:40:34+03:00
Общество

Смольный выделил 64 млн рублей на покупку техники для МЧС

Закупят около 50 единиц техники, среди которых 33 – пожарно-технического оборудования
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Санкт-Петербург закупит около 50 единиц техники для МЧС на 64 млн рублей.Санкт-Петербург закупит около 50 единиц техники для МЧС на 64 млн рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Санкт-Петербурга выделят в 2,5 раза больше денег на покупку техники для подразделений МЧС, чем в 2019 году. Об этом стало известно из рабочей встречи губернатора Александра Беглова с министром МЧС России Евгением Зиничевым. Вскоре в расположение спасателей поступят новые машины.

- В 2020 году из городского бюджета на эти цели выделено 63,6 миллиона рублей. Будет закуплено порядка 50 единиц техники, в том числе 33 единицы пожарно-технического оборудования, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

С начала 2020 года в Северной столице, слава богу, не произошло никаких чрезвычайных ситуаций. Сейчас сотрудники МЧС активно помогают городу бороться с коронавирусом. Основную пользу пожарные приносят благодаря дезинфекции социально-значимых объектов – вокзалов, больниц, школ, университетов.

Напомним, до 14 июня в Санкт-Петербурге действует противопожарный режим, запрещающий горожанам посещать лес и лесопарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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