Скандалистка из шоу «Пацанки», устроившая пьяный дебош в Пулково, отделалась штрафом

8 Июнь 2020 2020-06-08T21:00:00+03:00

Анна Михеева в суде раскаялась в том, что пнула полицейского в пах и материлась в Пулково. Фото: instagram.com/lhofmannita

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Скандальная участница телевизионного шоу «Пацанки» Анна Михеева, она же рэперша Hofmannita, которая устроила пьяный дебош в Пулково, в итоге отделалась в суде штрафом.

Напомним, девушке грозил серьезный срок по уголовному делу за применение насилия к полицейскому. Однако вскоре дама раскаялась и признала вину. Прокурор и пострадавший полицейский не возражали против прекращения уголовного дела после ходатайства адвоката.

В суде скандалистка раскаялась и была уже не такой дерзкой. Фото: instagram.com/lhofmannita

- Гражданку Михееву обвиняли в том, что она, будучи пьяной и нарушая общественный порядок, оскорбительно высказалась в адрес двух полицейских и продолжала высказываться по дороге к помещению дежурной части. Кроме того, девушка нанесла удар ногой в паховую область одному из сотрудников МВД, - рассказывают суть истории в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Для девушки все закончилось благополучно – суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей. Это при том, что ей грозило до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU