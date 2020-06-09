2020-06-09T10:32:06+03:00
Общество

Бывший соперник Беглова на выборах Капитанов покинет состав правительства Санкт-Петербурга

Вместе с ним будет исключен и глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев
Петр КИБЕР
Поделиться:
Олег Капитанов выведен из состава правительства Санкт-Петербурга.Олег Капитанов выведен из состава правительства Санкт-Петербурга.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим решением изменил состав правительства города. Согласно подписанному изменению в постановлении о порядке формирования правительства, теперь в него не будут входить главы комитетов. А это значит, что бывший соперник Беглова по губернаторским выборам Олег Капитанов, получивший должность председателя комитета по межнациональным отношениям, покидает состав главного руководящего органа Петербурга.

- Изменения вступают в силу с 9 июня. В правительстве остаются 11 вице-губернаторов, представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков и сам Александр Беглов, - пишет «Мойка 78».

Вместе с Капитановым покидает состав правительства и глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев. Впрочем, это не означает увольнение чиновников. Свои должности руководителей комитетов они сохранят. Однако статус Капитанова и Григорьева теперь несколько понижается.

Причиной изменений губернатор называл увеличение числа профессионалов в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Частный учитель музыки развращал 13-летнюю ученицу в Санкт-Петербурге
Полуфинал Кубка России по футболу «Зенит»-«Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге
Памятнику Петру Первому возложили цветы в Кронштадте в честь его дня рождения
Двое жителей Кингисеппа расстреляли ребенка из игрушечного пистолета
Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов усилил свою защиту в суде, наняв второго адвоката
Студент-первокурсник попался с крупной партией наркотиков в Санкт-Петербурге
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки, снова явился в суд в красном свитере
Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, убивший свою аспирантку, сильно похудел в СИЗО
Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 9 июня 2020 года увеличилось на 1 человека
В Санкт-Петербурге начался суд над историком Олегом Соколовым, обвиняемом в убийстве аспирантки-любовницы
Беглов рассказал о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
ДТП из восьми машин собрало пробку на КАД
10-летний мальчик выдумал историю про избиение на качелях, испугавшись наказания матери