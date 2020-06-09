Бывший соперник Беглова на выборах Капитанов покинет состав правительства Санкт-Петербурга

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:32:06+03:00

Вместе с ним будет исключен и глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим решением изменил состав правительства города. Согласно подписанному изменению в постановлении о порядке формирования правительства, теперь в него не будут входить главы комитетов. А это значит, что бывший соперник Беглова по губернаторским выборам Олег Капитанов, получивший должность председателя комитета по межнациональным отношениям, покидает состав главного руководящего органа Петербурга.

- Изменения вступают в силу с 9 июня. В правительстве остаются 11 вице-губернаторов, представитель губернатора в Заксобрании Юрий Шестериков и сам Александр Беглов, - пишет «Мойка 78».

Вместе с Капитановым покидает состав правительства и глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев. Впрочем, это не означает увольнение чиновников. Свои должности руководителей комитетов они сохранят. Однако статус Капитанова и Григорьева теперь несколько понижается.

Причиной изменений губернатор называл увеличение числа профессионалов в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU