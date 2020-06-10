Появилось видео задержания скандалистки из шоу «Пацанки» в аэропорту Пулково
Следственный комитет Санкт-Петербурга в среду, 10 июня 2020 года, опубликовал видео задержания скандальной участницы реалити-шоу «Пацанки» Анны Михеевой, также известной как рэперша Hofmannita. Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года. Пьяная девушка, находясь в аэропорту Пулково, устроила дебош и ударила сотрудника полиции прямо в пах.
- Следствие установило, что девушка, будучи пьяной в аэропорту Пулково, нанесла удар ногой сотруднику полиции, исполнявшему свои должностные обязанности по доставлению ее в дежурную часть, причинив ему физическую боль, - сообщили в следственном комитете.
Также Анна кричала на весь аэропорт и оскорбляла правоохранителей в нецензурной форме. На видео видно, как она возмущается и пытается вырваться из рук полиции.
В итоге дело дошло до суда. За нападение девушке грозил реальный тюремный срок. Однако суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.
Полиция задержала участницу реалити-шоу "Пацанки" в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга.Видео: Следственный комитет Санкт-Петербурга
ИСТОЧНИК KP.RU