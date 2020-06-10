2020-06-10T12:23:30+03:00
Общество

Появилось видео задержания скандалистки из шоу «Пацанки» в аэропорту Пулково

Пьяная девушка, напавшая на полицейских, отделалась штрафом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Задержание участница шоу "Пацанки" в Пулково попало на видео / Фото: instagram.com/lhofmannitaЗадержание участница шоу "Пацанки" в Пулково попало на видео / Фото: instagram.com/lhofmannita
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Следственный комитет Санкт-Петербурга в среду, 10 июня 2020 года, опубликовал видео задержания скандальной участницы реалити-шоу «Пацанки» Анны Михеевой, также известной как рэперша Hofmannita. Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года. Пьяная девушка, находясь в аэропорту Пулково, устроила дебош и ударила сотрудника полиции прямо в пах.

- Следствие установило, что девушка, будучи пьяной в аэропорту Пулково, нанесла удар ногой сотруднику полиции, исполнявшему свои должностные обязанности по доставлению ее в дежурную часть, причинив ему физическую боль, - сообщили в следственном комитете.

Также Анна кричала на весь аэропорт и оскорбляла правоохранителей в нецензурной форме. На видео видно, как она возмущается и пытается вырваться из рук полиции.

В итоге дело дошло до суда. За нападение девушке грозил реальный тюремный срок. Однако суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.

Полиция задержала участницу реалити-шоу "Пацанки" в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга.Видео: Следственный комитет Санкт-Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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