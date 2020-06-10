Навигацию по рекам и каналам Санкт-Петербурга откроют в конце июня

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:39:13+03:00

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Смольный в среду, 10 июня 2020 года, рассказал о подготовке поэтапного снятия ограничений в связи с коронавирусом. Так, знаменитые прогулки на катерах по рекам и каналам Санкт-Петербурга могут возобновиться в конце июня. Они войдут во второй этап возвращения города к нормальной жизни.

- На втором этапе, который может начаться в конце июня, если позволит обстановка, планируется открыть навигацию по рекам и каналам, но без питания на борту, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также в среду Смольный начал обсуждение с Роспотребнадзором возможность открытия летних кафе и веранд. Также не исключено, что при соблюдении определенных требований будет разрешен доступ в дворцово-парковые ансамбли и зоопарк.

На данный момент город готовится в первому этапу снятия ограничений, который может наступить 15 июня. В Петербурге планируется открыть парикмахерские, фотоателье и бани, а также разрешить доступ в библиотеки, научные учреждения, возобновить услуги каршеринга.

ИСТОЧНИК KP.RU