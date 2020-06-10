Петербуржцев оштрафовали на 17 млн рублей за нарушения ограничений по коронавирусу

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:16:12+03:00

Петербуржцев нагуляли на штрафы в 17 млн рублей за прогулки в закрытых парках и скверах. Фото: Олег ЗОЛОТО

Протоколы вручили больше 4 тысячам горожан, которые, в основном, гуляли в закрытых парках и детских площадках

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Стало известно, что с 18 апреля по начало июня петербуржцы «нагуляли» на штрафы в размере 17 миллионов рублей. Речь идет об административных протоколах, составленных за различные нарушения по коронавирусу. Как сообщили «Комсомолке» в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, специалисты рассмотрели с начала пандемии 4427 дел. Под «прицел» попали больше 4 тысяч человек.

- 169 из них признали малозначительными и освободили от ответственности горожан, на которых составили данные протоколы. Общая сумма остальных штрафов составила 17 миллионов 30 тысяч рублей. В основном, нарушителями признавались те, кто посещал парки и детские площадки города, закрытые из-за угрозы распространения инфекции, - пояснили в комитете.

Добавим, что рассмотрение дел за нарушения ограничений по COVID-19 продолжается практически в ежедневном режиме.

Тем временем, губернатор Александр Беглов рассказал, когда ждать в Северной столице открытие парков, скверов и детских площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU