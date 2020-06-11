2020-06-11T10:43:57+03:00
Общество

Парки Петергофа, Павловска и других музеев откроются с 16 июня

Такое распоряжение подписала министр культуры Ольга Любимова
Петр КИБЕР
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Парки Петергофа откроются уже с 16 июня.Парки Петергофа откроются уже с 16 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Уже с 16 июня парки Петергофа, Пушкина, Павловска и других музеев России откроются для посетителей. Это стало известно утром 11 июня, после того, как был опубликован приказ, подписанный министром культуры Ольгой Любимовой.

- Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России, - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Напомним, что еще в конце мая к главе Минкульта обратились представители Петергофа, Царского села, Павловска, Музеев Московского Кремля, Кижей, Архангельского и Музея Победы. Все они просили разрешить открыть парки. Это помогло бы сократить финансовые потери, которые несут музейщики из-за карантина и разнообразить досуг самих россиян.

Судя по всему, в ведомстве прислушались к этим просьбам.

При этом посещение парков должно быть организовано в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, действующими в регионе. Например музей «Кижи», начавший прием гостей с 10 июня, принимает посетителей только в масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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