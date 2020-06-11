2020-06-11T22:37:29+03:00
Общество

Шопоголики встали в огромную очередь в магазин одежды на Невском проспекте

В бутик Zara пускают только ограниченное число посетителей [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Огромную очередь из шопоголиков заметили на Невском проспекте после снятия ограничений на работу магазинов одежды. Фото: СОЦСЕТИОгромную очередь из шопоголиков заметили на Невском проспекте после снятия ограничений на работу магазинов одежды. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

На Невском проспекте возле магазина одежды бренда Zara уже который день выстраивается огромная очередь из шопоголиков. Дело в том, что в бутик, открывшийся с 8 июня, пускают ограниченное число посетителей из-за ограничений по коронавирусу. Напомним, по предписанию властей в магазинах не должно быть посетителей в количестве больше, чем 1 человек на 4 квадратных метра. Вот людям и приходится вставать в очередь, ожидая входа внутрь от 30-40 минут.

Многие горожане перестраховываются и стоят в очереди в масках. Фото: СОЦСЕТИ

Многие горожане перестраховываются и стоят в очереди в масках. Фото: СОЦСЕТИ

Фотографии пробки из шопоголиков появились в сообществе «Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горожане по-разному отнеслись к происходящему.

- Батюшки, это как же народ за два с половиной месяца пообносился! – саркастично восклицает один из комментаторов.

Впрочем, многим есть, что возразить. Ведь за время карантина с некоторыми петербуржцами могли произойти, скажем, физиологические метаморфзы.

- Жарко стало, а надеть нечего! У меня с прошлого года ни одной футболки нет, обуви нет, - отвечает одна из девушек всем скептикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шопоголики встали в огромную очередь в магазин одежды на Невском проспекте
Загорелся семиэтажный дом на улице Шкапина
«Король парковки» сломал ограждение набережной реки Мойки
Состояние жилфонда Санкт-Петербурга признали плохим из-за небезопасных фасадов домов
Дрозденко ответил на слухи о закрытии Соснового Бора из-за сложной обстановки по коронавирусу
Стало известно, когда откроются Меги и Икеа в Ленинградской области
Кафе на 8-й Советской улице в третий раз поймали на приеме посетителей в обход карантина
В Смольном рассказали, какие ограничения по COVID-19 отменят с 15 июня
Коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге снизился с начала июня
Башкетова пояснила, когда откроют рестораны в Санкт-Петербурге
Глава Роспотребнадзора рассказала об открытии парков в Санкт-Петербурге после коронавируса
Беглов поддержал идею о создании памятника погибшим от коронавирса врачам в Санкт-Петербурге
Дельфинов-афалин заметили в Финском заливе
«Горячая линия» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию появилась в Ленобласти
На мать новорожденного, которого загрызала собака, полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело
Названы кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
Финляндия не откроет границы с Россией до 14 июля
ДТП с фурами полностью перекрыло движение на трассе Р-23 в Ленинградской области
На ремонт 12-13 линий В.О. и Якорной улицы потратят почти 160 миллионов рублей
Граффити врачей-супергероев появились в Ленинградской области ко Дню России
Суд отправил под арест топ-менеджеров «МЭС Северо-Запад», вымогавших взятку в 100 миллионов
Больные коронавирусом бесплатно получат лекарства в Ленинградской области
Адвокат Соколова попросил прочитать СМС с оскорблениями, которые историку писала убитая любовница