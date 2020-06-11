Шопоголики встали в огромную очередь в магазин одежды на Невском проспекте
На Невском проспекте возле магазина одежды бренда Zara уже который день выстраивается огромная очередь из шопоголиков. Дело в том, что в бутик, открывшийся с 8 июня, пускают ограниченное число посетителей из-за ограничений по коронавирусу. Напомним, по предписанию властей в магазинах не должно быть посетителей в количестве больше, чем 1 человек на 4 квадратных метра. Вот людям и приходится вставать в очередь, ожидая входа внутрь от 30-40 минут.
Многие горожане перестраховываются и стоят в очереди в масках. Фото: СОЦСЕТИ
Фотографии пробки из шопоголиков появились в сообществе «Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Горожане по-разному отнеслись к происходящему.
- Батюшки, это как же народ за два с половиной месяца пообносился! – саркастично восклицает один из комментаторов.
Впрочем, многим есть, что возразить. Ведь за время карантина с некоторыми петербуржцами могли произойти, скажем, физиологические метаморфзы.
- Жарко стало, а надеть нечего! У меня с прошлого года ни одной футболки нет, обуви нет, - отвечает одна из девушек всем скептикам.
ИСТОЧНИК KP.RU