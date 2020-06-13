Умер студент СПбГУ, которому выстрелили в голову на Невском проспекте из-за медкнижки

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:09:37+03:00

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В Санкт-Петербурге умер студент СПбГУ, которому выстрелил в голову охранник возле одного из бизнес-центров на Невском проспекте. Трагедия произошла 4 июня 2020 года, когда 24-летний Владислав Голиков пришел забирать деньги за медицинскую книжку подозрительной организации. Почти неделю врачи боролись за жизнь парня. 13 июня стало известно, что он скончался.

- Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким, - появилось сообщение на сайте СПбГУ, где учился юноша.

Выстрел произвел мужчина по имени Заур Каримов, который после скрывался у сестры своей сожительницы. Он уже заключен под стражу в изолятор до 4 августа, пока идет следствие. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности по подозрению в выстреле в ногу мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU