2020-06-06T18:04:57+03:00
Происшествия

Сбежал, чтобы поставить свечку за здоровье: Мужчину, выстрелившего в лицо студенту СПбГУ, посадили в СИЗО

Адвокат уверяет, что стрелок хотел дать явку с повинной, но не успел
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Заур Каримов, выстреливший в лицо студенту на Невском проспекте, арестован судом. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.Заур Каримов, выстреливший в лицо студенту на Невском проспекте, арестован судом. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
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Суд отправил в СИЗО Заура Каримова, который выстрелил в лицо студенту на Невском проспекте. Там он просидит минимум до 4 августа 2020 года. Следователи убеждены, что злоумышленник имел умысел на убийство молодого петербуржца. Напомним, потерпевший пришел забрать деньги за медкнижку в одну из компаний, но встретил жесткий отпор со стороны охранника. Теперь парень лежит в больнице в тяжелом состоянии с проникающей раной головы с повреждением мозга.

После выстрела Каримов сбежал к сестре своей сожительницы. Когда его поймали, то он стал клясться, что не планировал скрываться, а хотел «поставить свечку за здоровье потерпевшего к иконе Божьей Матери в Луге». На вопрос судьи, почему нельзя было вызвать студенту «скорую», мужчина промолчал.

- Каримов объяснил, что все произошедшее – случайность. Адвокат сообщил суду, что подзащитный был в шоковом состоянии, хотел дать явку с повинной прямо, но не успел. Домашний арест Каримову не одобрили, его заключили под стражу на срок по 4 августа 2020 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Известно, что у Каримова два высших образования и 4 детей. Официально он нигде не работает, только изредка таксует. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности по подозрению в выстреле в ногу мужчине. Теперь любителя травматического оружия ждет до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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