Мама двухлетней девочки, чуть не отравившейся санитайзером, показала, как выглядела бутылочка, куда он был налит

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:06:19+03:00

С малышкой не случилось ничего серьезного, и помощь врачей ей не понадобилась - но только по счастливой случайности. Фото: Артем КИЛЬКИН

С первого взгляда определить, что в емкости не вода, а куда более опасная жидкость, невозможно [фото]

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История с двухлетней девочкой, которая чуть не выпила санитайзер, разлитый в бутылочку с детской водой, возмутила горожан. По счастью, с малышкой все в порядке — она не успела проглотить опасную жидкость. Однако как она оказалась в отделе детских товаров, и сколько таких бутылочек уже успело разойтись по городу — вопрос пока открытый. По просьбе «КП-Санкт-Петербург» мама девочки, Софья Быченкова прислала в редакцию фото емкости, купленной в магазине у дома.

На первый взгляд определить, что в бутылочке вовсе не вода, попросту невозможно. Фото: предоставлено Софьей Быченковой

- Абсолютно прозрачная жидкость, не тягучая, наливалась, как вода, верхняя крышка на замке и хрустела при открытии, - рассказала женщина. - Сорванную резьбу большой крышки разглядели, только присмотревшись. Запах есть, но, видимо недостаточно резкий. Я его при наливании в кружку не ощутила.

Судя по фото, бутылочка, в которой оказался налит санитайзер, выглядит в точности, как обыкновенная бутылка воды одной из популярных марок. На каком этапе произошла подмена, на данный момент не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU