Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, отказался от услуг двух адвокатов
64-летний историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, меняет своих адвокатов. На втором заседании по уголовному делу экс-доцент СПбГУ заявил, что с уважением относится к своему защитнику Александру Почуеву и его помощнице, но просит снять их с процесса. По словам Соколова, Почуеву стали поступать угрозы, которым нужно дать правовую оценку. Поэтому он просит вступить в дело другого адвоката Сергей Лукьянова.
Сергей Лукьянов появлялся в суде на первом заседании. Адвокат попросил отложить дело, чтобы он смог ознакомиться с уголовным делом. Правда, соглашение с Соколовым он так и не заключил.
Судью в свою очередь чехарда с адвокатами стала раздражать. По ее мнению, это затягивает судебный процесс.
- Чтобы следующее заседание не пришлось переносить, вам будет назначен бесплатный адвокат, - пояснила судья.
Сам Соколов не был против такого поворота. Заседание отложили до 22 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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