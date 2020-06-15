Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве, отказался от услуг двух адвокатов

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:08:59+03:00

Изменить размер текста: A A

64-летний историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, меняет своих адвокатов. На втором заседании по уголовному делу экс-доцент СПбГУ заявил, что с уважением относится к своему защитнику Александру Почуеву и его помощнице, но просит снять их с процесса. По словам Соколова, Почуеву стали поступать угрозы, которым нужно дать правовую оценку. Поэтому он просит вступить в дело другого адвоката Сергей Лукьянова.

Сергей Лукьянов появлялся в суде на первом заседании. Адвокат попросил отложить дело, чтобы он смог ознакомиться с уголовным делом. Правда, соглашение с Соколовым он так и не заключил.

Судью в свою очередь чехарда с адвокатами стала раздражать. По ее мнению, это затягивает судебный процесс.

- Чтобы следующее заседание не пришлось переносить, вам будет назначен бесплатный адвокат, - пояснила судья.

Сам Соколов не был против такого поворота. Заседание отложили до 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU