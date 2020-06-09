«Там важнейшие сведения о деле»: Историк Олег Соколов решил выпотрошить ноутбук убитой им аспирантки

На своем первом заседании по уголовному делу историк Олег Соколов решил не изменять традициям и пришел все в том же красном жилете, что и 8 месяцев назад. Кажется, с момент убийства он не менял свою одежду. Правда, внешний вид экс-преподавателя СПбГУ, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, сильно изменился. В СИЗО экс-доцент сильно исхудал. Свитер на нем висел, а джинсы еле держались на ремне.

- Олег Слоколов перед судом находится в чувстве глубокого раскаяния, - рассказал перед началом процесса "КП-Петербург" адвокат Соколова Александр Почуев. - Его мало волнует сам процесс, больше интересуют нюансы. Он хочет, чтобы к ответственности были привлечены все виновники трагедии. Незадолго до трагедии была развернута психологическая травля.

Отец Анастасии Олег Ещенко в свою очередь заявил "КП", что он с женой пока не будет участвовать в судебном процессе.

Олег Соколов заявил об уликах в ноутбуке убитой аспирантки Фото: Санкт-Петербургский городской суд

- Подключимся позже, - пояснил он. - Пока нас будет представлять наш адвокат.

На вопрос о том, какое наказание он хотел бы для убийства дочери, Олег Ещенко отвечать не стал.

- Лучше спросите у нашего адвоката, извините, - грустно сказал глава семьи и положил трубку.

За процессом сегодня, 9 июня, пристально следили друзья и однокурсники Анастасии Ещенко, который в свое время видели, как развивается ее роман с Соколовым. По их словам, они хотят справедливого наказания.

- Хотим, чтобы он получил по заслугам, - поясняют друзья Насти.

Олег Соколов, как и в прошлых процессах, казался отстраненным. Во время общения с судье он запутался в годах рождения своих дочерей. В последнее время они не жили с ним. Оставались со своей матерью, с которой Соколов развелся, когда встретил Анастасию Ещенко.

Олег Соколов сильно похудел в СИЗО Фото: Санкт-Петербургский городской суд

- Одной 8 лет, старшей дочери ... надо отнять от 2007, ей будет 13 лет.

- А первая дочь какого года рождения? - не выдержала судья.

В деле Соколова, как и раньше, все непросто. Прямо в день процесса оказалось, что историк нанял еще одного адвоката - Сергея Лукьянова. Новый защитник в итоге попросил отложить начало процесса, чтобы он смог ознакомиться с уголовным делом.

- Если так надо, то надо отложить, - пожал плечами Соколов. - Но давайте сейчас мы проведем заседание, а потом мы с ним согласуем позицию.

- Давайте тогда я пока не буду вступать в процесс, - согласился адвокат.

Ещенко была аспиранткой СПбГУФото: СОЦСЕТИ

- Я не понимаю ничего, - покачал головой Соколов.

- Я тоже не понимаю, - раздражалась судья. - Вы же уже вступили в дело. Вы просите отложить, потом отказываетесь от этого.

В итоге в суде из-за неразберихи объявили перерыв на несколько минут, после чего адвокат вновь попросил отложить процесс.

- Важнейшие сведения есть в маленьком ноутбуке Анастасии Ещенко, которые должен изучить адвокат, - заинтриговал в суде Олег Соколов судью. На вопрос, какие именно сведения, ни он, ни адвокаты не ответили.

Также адвокаты решили послушать звонок Олега Соколова в "Петербурггаз". После убийства Анастасии Соколов жаловался на неработающую колонку. Защитник при этом хочет отсмотреть и запись с камер "Леруа Мерлен", куда доцент ездил после трагедии.

- А почему мы не можем в суде это все посмотреть? - удивилась судья.

- Мы не сможет осуществлять защиту, если ознакомимся только в суде, - пояснил новый адвокат Соколова Лукьянов.

В итоге судья не стала спорить с двумя адвокатами и отложила процесс на 15 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/783979" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге начали судить доцента Соколова, убившего 24-летнюю аспирантку.

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