Смольный издал постановление, по которому выплаты за работу с коронавирусными пациентами получат не только врачи
Власти Санкт-Петербурга обнародовали документ, по которому изменяется порядок компенсационных выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Теперь в список кроме врачей попадают водители машин скорой помощи и администрация клиник.
- Заменить слова «врачам» словами «врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте Смольного.
Таким образом, на суммы от 30 до 500 тысяч рублей в случае получения вреда здоровью или миллиона при смерти (родным) смогут претендовать к примеру медэксперты, работающие с телами покойных пациентов или ученые научно-исследовательских институтов, изучающие вирус.
А вот уборщиц или администраторов больниц в списке не оказалось. Зато туда добавлены дезинфекторы и водители машин скорой помощи. В том числе и те, кто возит не только больных, но и их биоматериал на исследование.
Все вышеуказанное касается только сотрудников медучреждений, подведомственных властям Санкт-Петербурга. Персонал частных клиник в документ не попал.
ИСТОЧНИК KP.RU