2020-06-15T15:39:40+03:00
Общество

Смольный издал постановление, по которому выплаты за работу с коронавирусными пациентами получат не только врачи

Теперь в списке появился персонал «без медобразования» и водители машин скорой помощи
Петр КИБЕР
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Водители скорых вошли в список тех, кому положены выплаты за работу с больными коронавирусом.Водители скорых вошли в список тех, кому положены выплаты за работу с больными коронавирусом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Санкт-Петербурга обнародовали документ, по которому изменяется порядок компенсационных выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Теперь в список кроме врачей попадают водители машин скорой помощи и администрация клиник.

- Заменить слова «врачам» словами «врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте Смольного.

Таким образом, на суммы от 30 до 500 тысяч рублей в случае получения вреда здоровью или миллиона при смерти (родным) смогут претендовать к примеру медэксперты, работающие с телами покойных пациентов или ученые научно-исследовательских институтов, изучающие вирус.

А вот уборщиц или администраторов больниц в списке не оказалось. Зато туда добавлены дезинфекторы и водители машин скорой помощи. В том числе и те, кто возит не только больных, но и их биоматериал на исследование.

Все вышеуказанное касается только сотрудников медучреждений, подведомственных властям Санкт-Петербурга. Персонал частных клиник в документ не попал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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