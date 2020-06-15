2020-06-15T21:48:47+03:00
Общество

Петербургская компания испытает вакцину от коронавируса на добровольцах в августе

А доклинические испытания лекарства на животных планируют завершить уже к середине лета
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Испытания вакцины от коронавируса на людях могут начаться уже в августе.Испытания вакцины от коронавируса на людях могут начаться уже в августе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что петербургская компания BIOCAD планирует испытать вакцину от коронавируса на добровольцах уже в грядущем августе. По обнадеживающим словам генерального директора Дмитрия Морозова, к середине лета ученые хотят закончить доклинические испытания, которые проводят на животных.

- Мы разрабатываем векторную вакцину вместе с Новосибирским научным центром. За основу взят вирус везикулярного стоматита. Вакцина проходит рутинные доклинические испытания, в ходе которых определяются характеристики вакцины. Она должна быть безопасна и эффективна. Время клинических испытаний на добровольцах будет зависеть от того, как быстро вакцину одобрят для применения, - сообщил Дмитрий Морозов в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Напомним, что в Санкт-Петербурге создают вакцину от COVID-19 в виде йогурта. «Комсомолка» первой узнала подробности уникальной разработки целебной ряженки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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