После нахождения расчлененного трупа трансгендера завели дело об убийстве

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:48:46+03:00

Следком завел дело после нахождения расчлененного трупа трансгендера во Мге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужское тело с женскими грудями из реки в Ленобласти выловил школьник

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Расчлененный труп трансгендера, выловленный школьником из Мги, привел к уголовному делу. Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило производство по статье «Убийство».

- 16 июня 2020 года из реки Мга Кировского района Ленинградской области извлекли тело неизвестного мужчины, с явными признаками насильственной смерти. Некоторые фрагменты тела были отчленены, - сообщает пресс-служба областного Следкома.

Из источников в правоохранительных органах известно, что тело обнаружил 11-классник, который пошел купаться и почуял неприятный запах. На повороте реки, в заводи он нашел торс мужчины с отрубленными конечностями и головой.

Приехавшие на место эксперты осмотрели останки и внезапно нашли на теле погибшего вставленные грудные импланты.

Учитывая, что такая продукция имеет свою маркировку, это может помочь установить личность убитого.

СПРАВКА «КП»:

Трансгендер - человек, который психологически не совпадает с полученным при рождении полом. Тех, кто начал хирургическим путем менять пол, чаще называют транссексуалами.

ИСТОЧНИК KP.RU