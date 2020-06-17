2020-06-17T21:51:21+03:00
Общество

Беглова попросили проверить жалобы бюджетников на принуждение к голосованию по Конституции

К губернатору обратился уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Бюджетники из Санкт-Петербурга пожаловались на принуждение идти на голосование по поправкам в Конституцию.Бюджетники из Санкт-Петербурга пожаловались на принуждение идти на голосование по поправкам в Конституцию.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой дать оценку жалобам городских бюджетников, которые сетуют на принуждение к грядущему голосованию по поправкам в Конституцию. Омбудсмен Александр Шишлов требует прекратить административное давление на работников, ссылаясь на факты от некоторых СМИ, депутатов ЗакСобрания, а также из соцсетей.

- Это противоречит двум статьям Конституции РФ, в которых сказано, что «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них» и «никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению», - аргументирует свою позицию Александр Шишлов через свою пресс-службу.

Вдобавок омбудсмен нашел в действиях должностных лиц нарушение уже Уголовного Кодекса, ссылаясь на статью 141 о воспрепятствовании волеизъявлению избирателя.

- Это незаконно, аморально и нарушает права граждан. Подобные действия усиливают недоверие граждан к демократическим институтам, - добавляет омбудсмен Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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