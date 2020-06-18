Лось вышел к петербуржцам на пробежку в Колпино
Подписчики сообщества «Пушкин - Царское Село | Павловск» во «Вконтакте» опубликовали видеозапись пробежки лося, вышедшего к людям в Колпино. Судя по поведению сохатого, он явно в стрессе. Животное мчалось по нескольким улицам, чтобы поскорее добраться до естественной среды обитания – родного леса.
По словам очевидцев, лось бежал по улице Танкистов, а потом свернул в сторону детской больницы. К сожалению, видеозапись пробежки сохатого прерывается на самом интересном месте, где он дошел зеленой зоны. Горожане стали активно сопереживать сохатому.
- Откуда беднягу занесло? Ему же неудобно бегать по разгоряченному асфальту! Молодой лось! – пишет одна из комментаторов под видео.
Напомним, в период активной миграции лосей частенько закидывает в черту города. В начале июня сразу трое сохатых разгуливали по Приморскому району.
Лось вышел на пробежку по улицам Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/pushkin_story
ИСТОЧНИК KP.RU