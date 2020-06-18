Лось вышел к петербуржцам на пробежку в Колпино

18 Июнь 2020 2020-06-18T00:24:29+03:00

Сохатый явно заплутал и отчаянно искал путь в лес, мчавшись по улицам [видео]

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Подписчики сообщества «Пушкин - Царское Село | Павловск» во «Вконтакте» опубликовали видеозапись пробежки лося, вышедшего к людям в Колпино. Судя по поведению сохатого, он явно в стрессе. Животное мчалось по нескольким улицам, чтобы поскорее добраться до естественной среды обитания – родного леса.

По словам очевидцев, лось бежал по улице Танкистов, а потом свернул в сторону детской больницы. К сожалению, видеозапись пробежки сохатого прерывается на самом интересном месте, где он дошел зеленой зоны. Горожане стали активно сопереживать сохатому.

- Откуда беднягу занесло? Ему же неудобно бегать по разгоряченному асфальту! Молодой лось! – пишет одна из комментаторов под видео.

Напомним, в период активной миграции лосей частенько закидывает в черту города. В начале июня сразу трое сохатых разгуливали по Приморскому району.

Лось вышел на пробежку по улицам Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/pushkin_story

ИСТОЧНИК KP.RU