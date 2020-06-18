2020-06-18T20:41:37+03:00
Общество

Штормовой ветер с градом и ливнем застал врасплох петербуржцев

Аномально жаркий четверг к вечеру превратился в жуткую непогоду [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В аномально жаркий четверг 18 июня в Санкт-Петербург пришел штормовой ветер, гроза и ливни.В аномально жаркий четверг 18 июня в Санкт-Петербург пришел штормовой ветер, гроза и ливни.Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА
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Сильнейший ветер, ливень и град пришли в Санкт-Петербург вечером 18 июня и устроили немалый переполох. И это при том, что этот четверг стал самым жарким за последние 115 лет. Температура воздуха доходила до +32,1 градуса по Цельсию.

Пассажиры метро, например, не спешили выходить в "открытый океан". Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Пассажиры метро, например, не спешили выходить в "открытый океан".Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Особенно несладко пришлось Фрунзенскому району. Журналисты «Комсомолки» с места непогоды докладывают, что от образовавшихся луж нога уходит по колено. Многие горожане предпочитают переждать «дождичек» в помещении.

Маму с коляской буквально сносило с места. Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

Маму с коляской буквально сносило с места.Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

Мусор, скошенная трава и даже непрочные заборы и профнастил устремились в воздух. Немудрено, ведь МЧС предупреждали о порывах ветрах до 18 м/с. Многих петербуржцев шторм застал врасплох. Как передает наш корреспондент, на одной из улиц в Купчино девушка с коляской оказалась брошена на произвол судьбы. Ее и малыша буквально сносило с места.

- Ветер такой силы, что молодую маму сдувало. Муж срочно побежал ее спасать, все закончилось благополучно, - рассказала одна из читательниц «КП-Петербург».

Ветер натворил немало бед, но, слава богу, обошлось без жертв. Фото: СОЦСЕТИ

Ветер натворил немало бед, но, слава богу, обошлось без жертв. Фото: СОЦСЕТИ

Отдельный сюрприз получил Приморский район – туда заглянул град размером чуть больше горошины.

Сильнейший ветер, град и ливни нагрянули в Санкт-Петербург вечером 18 июня.Сергей ВОЛЧКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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