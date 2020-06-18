Штормовой ветер с градом и ливнем застал врасплох петербуржцев
Сильнейший ветер, ливень и град пришли в Санкт-Петербург вечером 18 июня и устроили немалый переполох. И это при том, что этот четверг стал самым жарким за последние 115 лет. Температура воздуха доходила до +32,1 градуса по Цельсию.
Пассажиры метро, например, не спешили выходить в "открытый океан".Фото: Сергей ВОЛЧКОВ
Особенно несладко пришлось Фрунзенскому району. Журналисты «Комсомолки» с места непогоды докладывают, что от образовавшихся луж нога уходит по колено. Многие горожане предпочитают переждать «дождичек» в помещении.
Маму с коляской буквально сносило с места.Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА
Мусор, скошенная трава и даже непрочные заборы и профнастил устремились в воздух. Немудрено, ведь МЧС предупреждали о порывах ветрах до 18 м/с. Многих петербуржцев шторм застал врасплох. Как передает наш корреспондент, на одной из улиц в Купчино девушка с коляской оказалась брошена на произвол судьбы. Ее и малыша буквально сносило с места.
- Ветер такой силы, что молодую маму сдувало. Муж срочно побежал ее спасать, все закончилось благополучно, - рассказала одна из читательниц «КП-Петербург».
Ветер натворил немало бед, но, слава богу, обошлось без жертв. Фото: СОЦСЕТИ
Отдельный сюрприз получил Приморский район – туда заглянул град размером чуть больше горошины.
Сильнейший ветер, град и ливни нагрянули в Санкт-Петербург вечером 18 июня.Сергей ВОЛЧКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU