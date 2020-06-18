Последствия ливня и шторма в Санкт-Петербурге 18 июня 2020: рухнул башенный кран, затоплены улицы, на дорогах – пробки

После рекордной за последние 115 лет жары Санкт-Петербург накрыло ливнем, градом и штормовым ветром. 18 июня на улице можно было устраивать конкурс мокрых маек и соревнования по ловкости в условии сильнейших потоков воздуха. Но если без шуток, то стихия серьезно подпортила многим вечер.

Канализация от такого напора стихии сошла с ума. Фото: СОЦСЕТИ

По информации от «Водоканала» на город обрушился мощный грозовой фронт. Всего лишь за два часа в Северной столице выпала почти половина нормы осадков за июнь. Хуже всех пришлось Ломоносовскому району и Петергофу. Туда нагрянул «дождик» в объеме, превышающем расчетное значение в 3,5 раза.

- Количество выпавших атмосферных осадков по оперативным данным по районам, где прошел интенсивный ливень, составило 23,5 мм – при расчетной норме осадков на июнь 59,6 мм, - сообщают в пресс-службе организации.

Некоторые дороги можно было только переплыть. Фото: СОЦСЕТИ

Последствия непогоды нужно будет подсчитывать не один час. Например, в строймагазине на Индустриальном проспекте из унитазов пошли гейзеры. А на улице Савушкина напор воды напрочь выбил канализационные люки, организовав стихийные фонтаны. Схожие проблемы наблюдались и в других районах. На некоторых улицах образовались «моря», в которых рискнули потонуть водители и пешеходы.

Деревья не щадили автолюбителей, портя машины и создавая пробки. Фото: СОЦСЕТИ

- В целом система водоотведения города справилась с приемом поступления ливневых стоков, - оперируют в «Водоканале», признавая наличие локальных подтоплений, к примеру, на Парашютной улице, Комендантском проспекте и Кронштадтской площади.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/785722" frameborder="0"></iframe> КАД в Петербурге накрыло ливнем и градом.Видео: vk.com/spb_today

И-за штормового ветра в воздух подымался мусор, забор, профнастилы. Но самое страшное – под натиском стихии рухнул башенный кран на стройке в ЖК «Цветной город». По словам очевидцев, погиб рабочий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/785745" frameborder="0"></iframe> Видео с места падения крана во время шторма в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

Не устояли перед порывами ветра до 18 м/с и множество деревьев, упавших на дороги или же машины. Несчастные автомобилисты подсчитывают убытки и жалуются на гигантские пробки из-за ненастья.

Помимо автомобилей в числе пострадавших были электрички и трамваи. Фото: СОЦСЕТИ

Не повезло и электричкам. Дерево на ж/д путях остановила движение поездов между Романовкой и Корнеево, а также в сторону Приозерска. Добавим, что в беду угодил даже трамвай на пересечении набережной Фонтанки и Старопетергофского проспекта, сойдя с рельсов.