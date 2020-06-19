Умер заведующий терапевтическим отделением больницы Святого Георгия, месяц находившийся на ИВЛ
В Санкт-Петербурге еще одна жертва коронавируса среди врачей. В пятницу, 19 июня 2020 года, в больнице Святого Георгия сообщили о том, что ушел из жизни заведующий 2-м терапевтическим отделением Игорь Олегович Менакера. Долгое время, до болезни, он сам спасал жизнь пациентов, пораженных новой инфекцией.
- Игорь Олегович – настоящий врач, одного разговора с которым было достаточно для того, чтобы больному стало легче. Доктор Менакер высококлассный терапевт, большой любовью которого была гастроэнтерология. Медицина всегда отвечала ему взаимностью, тяжелые недуги пациентов отступали, больные поправлялись, - говорится в сообщении на официальной странице больницы в социальных сетях.
С марта 2020 года Игорь Менакер начал лечить пациентов с COVID-19. А 1 мая начал бороться уже за свою жизнь. Болезнь протекала тяжело. Больше месяца он находился на искусственной вентиляции легких. Но инфекция взяла вверх.
- Болезнь была сильнее. Но только в этом мире. Любим. Помним. Скорбим.
Напомним, что на Малой Садовой улице появился стихийный мемориал медикам, погибшим от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU