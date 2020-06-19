2020-06-19T15:33:42+03:00
Общество

Умер заведующий терапевтическим отделением больницы Святого Георгия, месяц находившийся на ИВЛ

Игорь Менакер скончался от коронавирусной инфекции
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Умер врач больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге / Фото: Больница Святого ГеоргияУмер врач больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге / Фото: Больница Святого Георгия
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге еще одна жертва коронавируса среди врачей. В пятницу, 19 июня 2020 года, в больнице Святого Георгия сообщили о том, что ушел из жизни заведующий 2-м терапевтическим отделением Игорь Олегович Менакера. Долгое время, до болезни, он сам спасал жизнь пациентов, пораженных новой инфекцией.

- Игорь Олегович – настоящий врач, одного разговора с которым было достаточно для того, чтобы больному стало легче. Доктор Менакер высококлассный терапевт, большой любовью которого была гастроэнтерология. Медицина всегда отвечала ему взаимностью, тяжелые недуги пациентов отступали, больные поправлялись, - говорится в сообщении на официальной странице больницы в социальных сетях.

С марта 2020 года Игорь Менакер начал лечить пациентов с COVID-19. А 1 мая начал бороться уже за свою жизнь. Болезнь протекала тяжело. Больше месяца он находился на искусственной вентиляции легких. Но инфекция взяла вверх.

- Болезнь была сильнее. Но только в этом мире. Любим. Помним. Скорбим.

Напомним, что на Малой Садовой улице появился стихийный мемориал медикам, погибшим от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые станции «скорой помощи» появятся в Санкт-Петербурге до конца 2020 года
Впервые за три месяца Мариинский театр даст живой концерт
Половина месячной нормы осадков выпала во время ливня 18 июня в Санкт-Петербурге
Ливень затопил Боткинскую и Мариинскую больницы Сакнт-Петербурга 18 июня
Умер заведующий терапевтическим отделением больницы Святого Георгия, месяц находившийся на ИВЛ
У мальчика, которого убила молния на Финском заливе, остался брат-двойняшка
Полиция поймала угонщика, который увел «Лэнд Крузер» у вице-мисс Великий Новгород
Около 200 тысяч человек переболели коронавирусом в Санкт-Петербурге
Дворцовый мост и Мариинскую больницу украсит красно-белая подсветка 21 июня 2020 года
Владельцы петербургских ТЦ попросили Роспотребнадзор ускорить снятие ограничений
Погода в выходные 19 и 20 июня 2020 в Санкт-Петербурге удивит горожан
Медики федеральных центров и водители скорых, получат выплаты за работу с COVID-19
Поезд Санкт-Петербург – Севастополь с остановкой в Москве начнет курсировать с 1 июля 2020 года
Уголовное дело возбудили после падения башенного крана во время грозы в Санкт-Петербурге
Железнодорожника, который поставил камеры в туалете станции, могут посадить на два года