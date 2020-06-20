Двухлетнего ребенка увезли в больницу после укуса змеи на Финском заливе
Двухлетнего малыша накануне, 19 июня, госпитализировали после укуса змеи. Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, ребенка увезли в тяжелом состоянии в больницу, откуда и поступила телефонограмма в полицию. Медики диагностировали укушенную рану на пальцах левой кисти.
Полицейские выяснили, что все случилось во время прогулки на берегу Финского залива в Красносельском районе города. Малыш вместе со взрослыми гулял в первой половине дня напротив дома №4 по Балтийскому бульвару. Там змея и атаковала ребенка.
К сожалению, это уже не первый случай укусов змей в этом сезоне. Сейчас самое время активности пресмыкающихся, поэтому важно быть внимательными и осторожным, особенно при прогулках в лесах и на берегах водоемов.
ИСТОЧНИК KP.RU