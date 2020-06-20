2020-06-20T12:41:26+03:00
Происшествия

Двухлетнего ребенка увезли в больницу после укуса змеи на Финском заливе

Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии
Евгения МОСКВИНА
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Ребенка укусила змея на берегу Финского залива в Петербурге.Ребенка укусила змея на берегу Финского залива в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Двухлетнего малыша накануне, 19 июня, госпитализировали после укуса змеи. Как сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, ребенка увезли в тяжелом состоянии в больницу, откуда и поступила телефонограмма в полицию. Медики диагностировали укушенную рану на пальцах левой кисти.

Полицейские выяснили, что все случилось во время прогулки на берегу Финского залива в Красносельском районе города. Малыш вместе со взрослыми гулял в первой половине дня напротив дома №4 по Балтийскому бульвару. Там змея и атаковала ребенка.

К сожалению, это уже не первый случай укусов змей в этом сезоне. Сейчас самое время активности пресмыкающихся, поэтому важно быть внимательными и осторожным, особенно при прогулках в лесах и на берегах водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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