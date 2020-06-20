2020-06-20T13:42:52+03:00
Общество

Приемная кампания в вузы стартовала в Санкт-Петербурге

Документы принимают дистанционном режиме
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге начался примем в вузы.В Петербурге начался примем в вузы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В вузах Петербурга начинается приемная кампания. С 20 июня абитуриенты уже могут подавать документы о поступлении. Об этом также сообщает на своих официальных сайтах ряд вузов Северной столицы. В том числе, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт культуры, Гуманитарный университет профсоюзов.

Правда, в этом году в поступление внес свои коррективы коронавирус. Особенность этого года в том, что прием документов начался раньше, чем стартовала волна ЕГЭ (она начнется с 3 июля). Поэтому пока подать заявление могут выпускники прошлых лет, у которых уже имеются результаты госэкзаменов по необходимым предметам. А также те, кто уже окончил бакалавриат или средние профессиональные учреждения.

Кстати, поступать в вузы в этом году также будут дистанционно: на сайтах петербургских учебных заведений уже можно зарегистрироваться в личном кабинете и подать документы в онлайн-формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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