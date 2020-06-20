2020-06-20T14:57:16+03:00
Общество

«Толпа обезумевших»: Петербуржцы устроили массовую вечеринку на Рубинштейна, несмотря на коронавирус

В ночь на субботу местные жители не могли уснуть из-за громкой музыки [видео]
Евгения МОСКВИНА
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Петербуржцы устроили на Рубинштейна шумную вечеринку. Фото: скриншот видеоПетербуржцы устроили на Рубинштейна шумную вечеринку. Фото: скриншот видео
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Жители улицы Рубинштейна, которые уже много лет борются с шумными посетителям баров, пожаловались в соцсети на вечеринку в ночь на субботу, 20 июня. Они рассказали, что у одного из домов стоял мотоцикл с включенной на полную мощь музыкой. А народ, несмотря на режим самоизоляции, решил устроить вечеринку прямо на улице. Танцы, песни и шумное еселье огромной толпы местные жители засняли на видео.

– Громкость такая, что в квартире не слышно разговоров. До третьего этажа поднимается дым кальяна, – делятся местные в группе «Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург» в соцсети «ВКонтакте». – Толпа обезумевших граждан самозабвенно пляшет. Прекрасная летняя ночь.

Петербуржцы устроили шумную вечеринку на Рубинштейна.Видео: Светлана Петрова / vk.com/clubrubinshteina

Напомним, что бары и рестораны, которыми полна улица, работают сейчас только навынос. А открытые летние террасы еще не разрешены. Особый режим из-за коронавируса в городе еще не снят. А Петербург не так давно приступил к поэтапным послаблениям. Тем не менее это не мешает «тусовщикам» устраиваться с напитками прямо на улице и веселиться ночь напролет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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