2020-06-22T16:31:59+03:00
Общество

Финское генконсульство возобновляет работу в Санкт-Петербурге

Но давать визы будут только избранным
Петр КИБЕР
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Занимать очередь в финское консульство пока точно рано.Занимать очередь в финское консульство пока точно рано.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге вновь возобновляет свою работу. Об этом стало известно днем 22 июня. Впрочем, радоваться любителям шоп-туров пока рано. Сейчас документы начнут давать лишь определенным категориям заявителей.

- Во-первых, речь идет о тех, кому нужна рабочая виза. При этом разрешения на сезонную работу пока выдаваться не будут, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу консульства.

Также получить въездные документы смогут те, кого ждут родные и близкие - чтобы воссоединиться с семьей.

Третьими в списке стали студенты, учащиеся в Финляндии. Причем очно и если семестр начинается уже осенью.

В первую очередь в работу пустят документы, сданные до введения карантинных мер.

А вот всех остальных петербуржцев пока просят не беспокоиться. Выдача туристических виз пока приостановлена. Тем более, что до 14 июля Финляндия пока не будет открывать границу с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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