2020-06-22T16:48:14+03:00
Общество

В Смольном пояснили, когда откроют торговые центры в Санкт-Петербурге

Специалисты ожидают, когда в городских больницах будет 50 процентов свободных коек
Лилия КОЗЛОВА
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В Смольном разъяснили сроки открытия торговых центровВ Смольном разъяснили сроки открытия торговых центровФото: Олег ЗОЛОТО
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Торговые центры в Санкт-Петербурге откроются еще не скоро. По данным Смольного, работу комплексов возобновят только тогда, когда в городских больницах будет как минимум 50 процентов свободных коек. На понедельник, 22 июня 2020 года, из 12 тысяч инфекционных мест в медучреждениях заняты порядка 10,5 тысяч.

- Как только Ленобласть открыла торговые центры, то сразу получила вспышку, и их пришлось немедленно закрыть. То же самое было в Сингапуре. Лучше перебдеть, чем скорбеть и соболезновать, - сказал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин изданию «Коммерсантъ»

Зато с 29 июня в Северной столице могут начать работать летние кафе – специально оборудованные террасы заведений. Однако речи об открытии самих ресторанов еще не идет. До особого распоряжения они смогут работать только навынос или на доставку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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