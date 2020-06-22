Один умер и двое пострадали в массовом ДТП на КАД вечером 22 июня 2020 года
Массовая авария на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге вечером 22 июня 2020 года стала смертельной. По официальным данным, сразу пять машин столкнулись на 10 километре внутреннего кольцо КАД. В результате погиб один человек. Еще двое серьезно пострадали.
- По предварительным данным, около 19:10 часов 22 июня 2020 на 10 километре внутреннего кольца КАД произошло попутное столкновение одного грузового и четырех легковых автомобилей, - рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
По данным управления ГИБДД, помимо погибших и двух тяжело раненных, имеются и другие пострадавшие, которым на данным момент оказывается медицинская помощь. Позже будет уточнена информация о причинах аварии.
По рассказам очевидцев, ДТП произошло из-за грузового автомобиля, который на полной скорости влетел в собирающуюся пробку.
В результате аварии движение на внутренней стороне КАД полностью перекрыто.
Жесткое ДТП на КАД с грузовиком и 4 "легковушками" 22 июня 2020 года .
ИСТОЧНИК KP.RU