2020-06-22T21:27:37+03:00
Происшествия

Один умер и двое пострадали в массовом ДТП на КАД вечером 22 июня 2020 года

Из-за жесткой аварии в Санкт-Петербурге движение на кольцевой полностью перекрыто [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Один человек погиб в массовой аварии на КАД вечером 22 июняОдин человек погиб в массовой аварии на КАД вечером 22 июняФото: СОЦСЕТИ
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Массовая авария на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге вечером 22 июня 2020 года стала смертельной. По официальным данным, сразу пять машин столкнулись на 10 километре внутреннего кольцо КАД. В результате погиб один человек. Еще двое серьезно пострадали.

- По предварительным данным, около 19:10 часов 22 июня 2020 на 10 километре внутреннего кольца КАД произошло попутное столкновение одного грузового и четырех легковых автомобилей, - рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По данным управления ГИБДД, помимо погибших и двух тяжело раненных, имеются и другие пострадавшие, которым на данным момент оказывается медицинская помощь. Позже будет уточнена информация о причинах аварии.

По рассказам очевидцев, ДТП произошло из-за грузового автомобиля, который на полной скорости влетел в собирающуюся пробку.

В результате аварии движение на внутренней стороне КАД полностью перекрыто.

Жесткое ДТП на КАД с грузовиком и 4 "легковушками" 22 июня 2020 года .

ИСТОЧНИК KP.RU

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