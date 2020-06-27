В ЦПКиО рассказали об ограничениях и плате за вход после открытия

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:17:21+03:00

Парк будет доступен для посещения с 28 июня

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Дирекция ЦПКиО имени Кирова рассказала об ограничениях, с которым парк откроется для посетителей 28 июня. Также были озвучены дни, когда вход в Центральный парк Культуры и отдыха будет платным для горожан.

- Режим работы Парка: понедельник – четверг с 06.00 до 22.00, вход свободный; пятница с 06.00-14.00 вход свободный, с 14.00 до 22.00 – платный; суббота – воскресенье с 09.00 до 22.00, вход платный, - сообщается на сайте ЦПКИиО.

Цена на билеты (100 рублей) и право бесплатного посещения для льготных категорий остаются такими же, как и раньше. Электронные билеты можно купить на сайте ЦПКиО.

При этом часть парка будет закрыта по санитарным соображениям. Так, для отдыхающих доступны: прокат лодок и катамаранов, пляжный волейбол и волейбольная площадка, прокат спортивного оборудования, роллердром, спортивные и детские площадки, а также мини-зоопарк.

Все выставочные залы, мастерские, музей, группа «Здоровье», гардероб и веревочный парк пока работать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU