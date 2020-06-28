2020-06-28T20:34:12+03:00
Происшествия

«Он лежал без сознания, весь посиневший, а все продолжали есть»: врач рассказал, как спасали парня, подавившегося шашлыком, в Ленинградской области

По словам медика, сотрудники кафе вместо того, чтобы помочь человеку, вытащили его телефон, потому что пострадавший не успел заплатить за еду [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Фельдшер "Скорой помощи" Виктория Шутова поделилась историей о молодом парне, который подавился шашлыком и едва не умер из-за равнодушия окружающих.Фельдшер "Скорой помощи" Виктория Шутова поделилась историей о молодом парне, который подавился шашлыком и едва не умер из-за равнодушия окружающих.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Жутковатой историей поделилась фельдшер из Выборга Виктория Шутова, автор нашумевшего видео про коронавирус. В ролике, опубликованном на личной страничке ВКонтакте, она рассказала, как бригаде «Скорой помощи» совсем недавно довелось спасать молодого парня, который подавился шашлыком в летнем кафе.

- Чтобы вы представляли антураж: типичное летнее кафе, все столики заняты, - поделилась Виктория. – Посреди этих столиков лежит парень без сознания, весь синий. Все продолжают есть. Мы оказали ему экстренную помощь, попросили кого-то помочь положить его на носилки, но все так же продолжали есть.

Апогеем истории стал поступок сотрудника кафе. Он вытащил из кармана умиравшего парня телефон, потому что тот не заплатил за еду. В итоге с этой неприятной ситуацией пришлось разбираться уже самой Виктории.

Спустя несколько часов в соцсетях появилось видео от самого спасенного парня. Он поблагодарил сотрудников «Скорой помощи» и реаниматологов за работу и заявил, что будет разбираться с персоналом кафе.

Фельдшер из Выборга рассказала, как молодой парень подавился шашлыком и чуть не умер из-за равнодушия окружающих.Видео: Виктория Шутова

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Он лежал без сознания, весь посиневший, а все продолжали есть»: врач рассказал, как спасали парня, подавившегося шашлыком, в Ленинградской области
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