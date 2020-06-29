Измайловский сад Санкт-Петербурга откроется с 1 июля

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:49:56+03:00

Об этом сообщают в Молодежном театре на Фонтанке

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С 1 июля для посещения откроется еще один сад Санкт-Петербурга – Измайловский. Он, как и все прочие, был закрыт для горожан три месяца, но со среды сюда вновь смогут попасть все желающие.

- 1 июля свои ворота для посетителей открывает Измайловский сад, в котором располагается Молодежный театр на Фонтанке. Живописный парк все желающие смогут посетить с 10.00 до 20.00 ежедневно. Посетителям рекомендуется находиться в саду в масках и перчатках, - сообщает пресс-служба театра.

Сам театр, впрочем, пока работает только в онлайн-формате. Не сезон.

После долгой разлуки посетителей вновь встретит и символ Измайловского сада – маленькая скульптура «Петербургский ангел». Ее, как и остальные поверхности, доступные рукам человека, будут дезинфицировать ежедневно.

Увы, но в этом году ангел осиротел. Напомним, что в мае от коронавируса умер скульптор Роман Шустров, ставший автором любимого горожанами изваяния.

ИСТОЧНИК KP.RU