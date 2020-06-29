МЧС предупреждает о ливнях и грозах 30 июня

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:06:12+03:00

Во вторник также ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду

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Сильный ветер, а также дожди и грозы придут в Санкт-Петербург 30 июня. О серьезном ухудшении метеорологической обстановке горожан предупреждает региональное управление МЧС.

- 30 июня в Санкт-Петербурге ожидаются ливни, грозы и усиление порывов ветра до 23 метров в секунду, - сообщает пресс-служба петербургского МЧС.

Жителей Северной столицы просят об осторожности: постараться не выходить на улицу, закрыть все окна , двери, убрать вещи с балконов и дворов частных домов.

В грозу нельзя говорить по телефону, дерзать в руках металлические предметы – может убить молнией – и прятаться под деревьями. Ни в коем случае нельзя лезть в воду.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, с 30 июня, из-за прихода циклона, в городе начнется похолодание. Пойдут дожди, а дневная температура понизится до 15-20 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU