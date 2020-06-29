«Водоканал» вновь открыл больше 130 общественных туалетов

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:21:08+03:00

"Водоканал" открыл почти все туалеты, закрытые на время карантина. Фото: Олег ЗОЛОТО

На время карантина большая часть уличных уборных была недоступна страждующим

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Смягчение карантинных мер, которое активно началось в Санкт-Петербурге в конце июня, выявило потребность в уличных туалетах. Гуляющие по городу люди не всегда имели возможность справить нужду, ведь «Водоканал» закрывал свои туалеты на время пандемии. Но теперь она вновь доступны.

- На данный момент в городе работают 103 стационарных туалета, 23 модульных туалета и 8 передвижных санитарно-гигиенических комплексов, – пояснили в «Водоканале» газете «Петербургский дневник».

Еще 10 туалетов начали работать с 28 июня, когда был снят запрет на посещение парков, скверов, садов и прочих зеленых зон.

А в скором времени у станций метрополитена появятся еще 15 модульных уборных, а потом откроются туалеты, расположенные на пляжах в Колпино и Курортном районе – там, где отдыхать разрешил Роспотребнадзор.

В «Водоканале» заверяют, что все туалеты исправны, а служащие будут проводить их регулярную дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU