2020-06-29T20:26:26+03:00
Происшествия

Гнавший КамАЗ перевернулся на Зеленогорском шоссе

Авторегистратор ехавшей сзади машины снял ДТП на видео
Петр КИБЕР
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На Зеленогорском шоссе перевернулся КамАЗ. Фото: vk.com/spb_todayНа Зеленогорском шоссе перевернулся КамАЗ. Фото: vk.com/spb_today
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Водитель КамАЗа, перевернувшегося на Зеленогорском шоссе, смело может отмечать свой второй день рождения. Его грузовик, несшийся с приличной скоростью, не вошел в поворот в районе развязки с ЗСД, после чего лег набок и улетел в кювет.

- КамАЗ «исполнил» в начале Зеленогорского шоссе, после съезда с ЗСД в Белоострове. Он гнал около 80км/ч и не справился с управлением, снес знак, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент попал в объектив камеры видеорегистратора машины, ехавшей следом. По словам свидетелей аварии, водитель после ДТП был в сознании и сам выбрался из покореженной кабины: «ссадины и ушибы, повезло». От госпитализации мужчина отказался.

Напомним, что другое ЧП на дорогах произошло у метро «Улица Дыбенко». Здесь, прямо на ходу, загорелась машина такси. «Датсун» потушили всем миром.

"Летящий" КамАЗ перевернулся на Зеленогорском шоссе.Видео: vk.com/spb_today / София Симоненко

ИСТОЧНИК KP.RU

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