Баклан пришел на участок для голосования в Петербурге

29 Июнь 2020 2020-06-29T22:12:21+03:00

Птица не стала получать бюллетень и пешком убежала на улицу [видео]

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Необычного посетителя встретили на участке для голосования члены одной из избирательных комиссий Санкт-Петербурга. К ним в гости пришел…баклан. Точнее птенец большой серой чайки, которых в городе принято называть бакланами.

- Вот это да! Это кто такой у нас? Ты как сюда попал? Голосовать прилетел, - удивляется на видео один из членов комиссии. - Ты куда побежал? Вернись, вернись, родной.

Но птица не захотела близкого общения с людьми и, быстро перебирая перепончатыми лапками, выбежала по школьному коридору на улицу. Там птенец взмахнул крыльями и улетел к родителям, живущим на крыше учебного заведения.

Напомним, что взаимоотношения петербуржцев и бакланов имеют долгую историю. Особую любовь к птицам жители города питают с момента строительства футбольного стадиона на Крестовском острове. Протекающую крышу арены ценой в миллиард евро тогдашние власти объясняли именно происками бакланов - проклевали, мол. Однако позднее птиц оправдали, а крышу починили.

В Санкт-Петебурге баклан пришел на участок для голосования.Видео: youtube.com/Александр Невский

ИСТОЧНИК KP.RU