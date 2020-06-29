2020-06-29T23:39:41+03:00
Дом. Семья

Лось пришел искупаться на пляж в Пушкине

Молодое животное напугалось само и испугало отдыхающих [видео]
Петр КИБЕР
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Молодой лось вышел из воды на пляж в Пушкине. Фото: vk.com/unreleased_dtpМолодой лось вышел из воды на пляж в Пушкине. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Молодой лось пришел искупаться на пляж в Пушкина и напугал отдыхающих. Но не меньше напугался и сам сохатый. На дрожащих ногах лосенок сбежал куда подальше. А сторонние рыбаки сняли произошедшее на видео.

- Рыбы нет, так хоть лосей наловим, - шутят за кадром авторы ролика, размешенного в группе ВКонтакте «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как пишут в комментариях местные жители, лосиха, а это была она, вышла из леса и переплыла на другую сторону водоема. Увы, но все кончилась не так вес село, как кажется на видео. По словам жителей Пушкина, испуганное животное прыгнуло на забор с кольями и распороло живот. Раны оказались смертельными.

Напомним, что в последнее время лоси часто выходят на дороги и даже бродят по районам Петербурга. Зоологи говорят, в этом косвенно виноват коронавирус. Люди всю весну сидели по домам, не ходили в лес и не давали понять животным, что никуда не делись. Лоси решили, что природа «очистилась» от человека и стали смелее идти в города.

К сожалению, животное погибло. Фото: vk.com/unreleased_dtp

К сожалению, животное погибло. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Лось вышел из воды на пляже в Пушкине.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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