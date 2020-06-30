Появилось видео с места мощного пожара в Пискаревском таможенном терминале
Пресс-служба МЧС опубликовала видео с места мощного пожара на таможенном терминале на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Утром в понедельник, 30 июня 2020 года, загорели складские помещения. Огонь полностью охватил два ангара, еще один загорелся наполовину. В общей сложности площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров.
- Спасатели, прибыв на место, обнаружили факельное горение складских корпусов. Так как район безводный, по началу работы были сложности с прокладкой магистрали. Поэтому на тушение были направлены вертолет Ми-8 и пожарный поезд. В итоге пожар ужалось локализовать до 600 "квадратов", - рассказали в МЧС Петербурга.
Мощный пожар на таможенном терминале на Пискаревском в Санкт-Петербурге 30 июня 2020 года.Видео: МЧС СПб
На данный момент спасатели продолжают бороться с огнем.
Причины возгорания на данный момент не названы. Также нет сообщений о пострадавших.
На месте работают более 150 спасателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU