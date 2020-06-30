2020-06-30T08:28:10+03:00
Происшествия

Появилось видео с места мощного пожара в Пискаревском таможенном терминале

Огонь тушили с помощью вертолета и поезда [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Пожар на таможенном складе в Петербурге локализован / Фото: МЧС СПбПожар на таможенном складе в Петербурге локализован / Фото: МЧС СПб
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Пресс-служба МЧС опубликовала видео с места мощного пожара на таможенном терминале на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Утром в понедельник, 30 июня 2020 года, загорели складские помещения. Огонь полностью охватил два ангара, еще один загорелся наполовину. В общей сложности площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров.

- Спасатели, прибыв на место, обнаружили факельное горение складских корпусов. Так как район безводный, по началу работы были сложности с прокладкой магистрали. Поэтому на тушение были направлены вертолет Ми-8 и пожарный поезд. В итоге пожар ужалось локализовать до 600 "квадратов", - рассказали в МЧС Петербурга.

Мощный пожар на таможенном терминале на Пискаревском в Санкт-Петербурге 30 июня 2020 года.Видео: МЧС СПб

На данный момент спасатели продолжают бороться с огнем.

Причины возгорания на данный момент не названы. Также нет сообщений о пострадавших.

На месте работают более 150 спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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