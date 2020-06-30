Упавшее дерево расплющило машину с людьми на Институтском проспекте

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:42:32+03:00

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Два человека пострадали в результате падения дерева на машину в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На Институтском проспекте огромный тополь почти расплющил «Ладу Весту», в которой находились молодые мужчина и женщина.

- Упало дерево на Институтском проспекте, 19. Раздавило «Весту», есть пострадавшие. Службы на месте, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, пострадавшие – молодые мужчина и женщина. Спасатели извлекли их из искореженной машины, а медики тут же, на траве начали оказывать помощь.

Отметим, что по состоянию на 16:00 30 июня как минимум пять автомобилей были побиты упавшими деревьями, а пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 70 раз.

Сейчас шторм в городе утих, однако его последствия только начинают ликвидировать. Синоптики обещают в течение дня грозы, ливни и ветер скоростью до 23 метров в секунду.

При ЧП пострадали два человека. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU