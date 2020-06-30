Петербургские спасатели 125 раз выезжали на вызовы из-за шторма
Всего за четыре с небольшим часа петербургским спасателям пришлось совершить 125 выездов. По большей части в службу 112 горожане звонили из-за упавших или грозивших рухнуть деревьев. Беспокойство доставляли и шаткие рекламные конструкции.
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- По состоянию на 19.15 подразделения по СПб совершили 125 выездов. 100 из-за угрозы падения деревьев, 25 - слабо закрепленных конструкций. Пострадали пять автомобилей и четыре человека, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
В числе пострадавших – девушки и молодые люди из двух машин, которые разом накрыло на Институтском проспекте упавшее дерево. Всем была оказана медицинская помощь, после чего травмированных отправили в больницы.
Также при помощи спасателей было восстановлено движение электропоездов и электроснабжение жилых домов в Приморском районе. Ликвидация последствий шторма продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU