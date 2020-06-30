Упавшее дерево остановило движение электричек в районе Лахты

30 Июнь 2020 2020-06-30T21:10:18+03:00

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Рухнувшее на пути дерево стало причиной остановки движения электричек на Сестрорецком направлении. Шторм, пронесшийся по Петербургу, поломал десятки растений, а разбираться с последствиями предстоит всю ночь.

- 30 июня, в 16:05, из-за падения дерева по причине неблагоприятных погодных условий, на перегоне Новая Деревня – Лахта – Лисий Нос были задержаны пять пригородных поездов следовавшие из Санкт-Петербурга в Белоостров и обратно, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Некоторые электрички опоздали на полчаса, другие – на полтора. На помощь железнодорожникам пришли сотрудники пожарно-спасательных частей городского управления МЧС. С их помощью движение поездов было восстановлено.

А всего за несколько часов в дежурную часть МЧС поступило больше 120 вызовов из-за падения деревьев и шатких конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU