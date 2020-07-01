Петербуржцы поделились в социальных сетях фотографиями красивого заката после грозы 30 июня
Мощный шторм, сносящий все на своем пути прошелся по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области во второй половине дня 30 июня 2020 года. Дождь лил, как из ведра, небо было черным и тяжелым. Однако закат после такой грозы выдался очень красивый. Петербуржцы и жители ближайшей области даже запечатлели его на память и поделились фотографиями в социальной сети.
Гнев боговФото: СОЦСЕТИ
- Очень классный момент поймали. К этому фото подходит название: Гнев богов, - прокомментировала одно из фото пользовательница сети.
Черное штормовое небо расступилось и появилось солнцеФото: СОЦСЕТИ
Особо красивый закат с кучевыми облаками и разноцветным небом, наблюдали жители города Мурино, Всеволожского района. В группах этого города появилось больше всего снимков.
Многие жители Мурино отметили, что именно ради таких закатов и не менее волшебных восходов они и поселились в области, где есть поля и просторы.
После захода солнца небо окрасилось невероятными цветамиФото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU