2020-07-01T10:17:21+03:00
Общество

Петербуржцы поделились в социальных сетях фотографиями красивого заката после грозы 30 июня

Во второй половине дня в Санкт-Петербурге и области прошел жесткий шторм [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Красивый закат после грозы в Санкт-Петербурге попал на видео / Фото: ВК "Девяткино LIVE | Мурино"Красивый закат после грозы в Санкт-Петербурге попал на видео / Фото: ВК "Девяткино LIVE | Мурино"
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Мощный шторм, сносящий все на своем пути прошелся по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области во второй половине дня 30 июня 2020 года. Дождь лил, как из ведра, небо было черным и тяжелым. Однако закат после такой грозы выдался очень красивый. Петербуржцы и жители ближайшей области даже запечатлели его на память и поделились фотографиями в социальной сети.

Гнев богов Фото: СОЦСЕТИ

Гнев боговФото: СОЦСЕТИ

- Очень классный момент поймали. К этому фото подходит название: Гнев богов, - прокомментировала одно из фото пользовательница сети.

Черное штормовое небо расступилось и появилось солнце Фото: СОЦСЕТИ

Черное штормовое небо расступилось и появилось солнцеФото: СОЦСЕТИ

Особо красивый закат с кучевыми облаками и разноцветным небом, наблюдали жители города Мурино, Всеволожского района. В группах этого города появилось больше всего снимков.

Многие жители Мурино отметили, что именно ради таких закатов и не менее волшебных восходов они и поселились в области, где есть поля и просторы.

После захода солнца небо окрасилось невероятными цветами Фото: СОЦСЕТИ

После захода солнца небо окрасилось невероятными цветамиФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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